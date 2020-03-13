نائب يحذر من محاولة جر العراق الى حرب لاتحمد عقباها

2020/03/13 | 10:58 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الجمعة، القوات المسلحة العسكرية بالرد على "الاعمال الارهابية" التي تستهدف القواعد العسكرية الموجودة في العراق، محذرا من محاولة جر البلاد الى "حرب لاتحمد عقاباها".

وقال شمس الدين، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، ان القصف الذي يتكرر في كل مرة على القواعد العسكرية الموجودة في البلد يجب ان يوضع له حد من قبل القوات المسلحة كونها اعمال ارهابية ولايمكن السكوت عنها سواء من عصابات "داعش" او الجماعات الخارجة عن القانون.

وبين ان تلك المجاميع الارهابية تهدد سيادة العراق بافعالهم هذه،لذا فأن على القائد العام للقوات المسلحة الايعاز الى القوات المسلحة اتخاذ الاجراء المناسب للرد على القصف المتكرر للقواعد العسكرية والتي تحاول جر العراق الى حرب لاتحمد عقباها.وأعلنت وزارة الدفاع الامريكية عن تنفيذها ليلة امس، ضربات جوية "دقيقة" في مناطق بالعراق ضد فصائل تابعة للحشد الشعبي حملتها المسؤولية عن هجوم صاروخي الأربعاء أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكري بريطاني.

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