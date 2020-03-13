نائب عن القانونية: قانون الخدمة الاتحادي سيكون له الاولوية بالفصل التشريعي المقبل

2020/03/13 | 10:58 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، أن قانون الخدمة الاتحادي يعتبر من القوانين المهمة جدا بالدولة، حيث سيكون له الاولوية في عمل اللجنة لتشريعه خلال الفصل التشريعي المقبل.

وقال العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قانون الخدمة الاتحادي يعتبر من القوانين المهمة جدا بالدولة هنالك حاجة ماسة له، حيث ان لدينا خبرة اكثر من 100عام ونحتاج لصقلها مع الشكل الجديد والنظام الديمقراطي الحالي"، مبينا ان "القانون تم تقديم طلب سحبه من قبلنا باللجنة القانونية على اعتبار انه كان مقدما من اللجنة المالية وهو خارج اختصاصها".

واضاف العقابي، أن "القانون كان موجود للاسف الشديد ومنذ الدورة السابقة لدى اللجنة المالية، رغم انه ليس من اختصاصها على اعتبار انه قانون تنظيمي ينظم مراكز تنظيمية للدولة العراقية"، لافتا لاى انه "تضمن حقوق وواجبات للموظف في الدولة العراقية وتضمن عقوبات ومكافئات وجميعها مسائل قانونية صرفة مايجعل القانون تشريع قانوني اصيل دفعنا الى طلب سحبه لمراجعته ودراسته من قبلنا في اللجنة وانضاجه بالشكل الامثل"

واكد العقابي، ان "القانون ما زال حتى الحظة لم يصر الى اللجنة القانونية وهي ينظم الوظيفة العامة والقطاع العام بشكل كامل بكل مستوياته وبحاجة الى تشريعه ومعالجة الثغرات التي تضمنتها القوانين المشرعة للفترة السابقة وتعزيز الجوانب الايجابية فيها"، مشددا على ان "تشريع القانون سيكون من ضمن اولويات عمل اللجنة بالفصل التشريعي المقبل لاهميته القصوى".وكان مجلس النواب أرجأ التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي أواخر شهر كانون الاول الماضي، بناءً على طلبات قدمتها عدة لجان نيابية لغرض انضاجه وعرضه على التصويت خلال الجلسات المقبلة.

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