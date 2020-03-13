بيان وزارة الدفاع الأمريكية حول قصف مقرات الحشد الشعبي يوم امس

2020/03/13 | 10:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان وزارة الدفاع 12 مارس 2020 في وقت سابق من هذا المساء ، شنت الولايات المتحدة ضربات دفاعية دقيقة ضد منشآت كتائب حزب الله في جميع أنحاء العراق.استهدفت هذه […]

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