المباشرة باكساء مجسر بيروت والامانة تعلن عن افتتاحه مساء اليوم

2020/03/13 | 11:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت أمانة بغداد المباشرة باكساء مجسر بيروت (الجانب المتوجه من تقاطع المستنصرية باتجاه حي المهندسين) شرقي بغداد .وقال بيان للامانة، تلقته، العهد نيوز، اليوم الجمعة، ان “دائرة المشاريع التابعة الامانة باشرت باعمال الإكساء بعد انجاز اعمال العصف الرملي والطلاء بالايبوكسي والتخشين بالكوارتز واصلاح القالب الجانبي وتخشين المقتربات باستخدام القاشطة ورفع الانقاض […]

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