الفتلاوي: اكثر من 38 مليار دينار بذمة وزارة المالية للفلاحين في النجف الاشرف

2020/03/13 | 11:03 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل الفتلاوي، الجمعة، ان وزارة المالية بذمتها اكثر من 38 مليار دينار...

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