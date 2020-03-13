اتحاد المبارزة يعلق أنشطته حتى إشعار اخر

2020/03/13 | 11:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلن اتحاد المبارزة، اليوم الجمعة، عن تعليق جميع أنشطته حتى إشعار اخر عملا بتوجيهات خلية الازمة وذلك ضمن الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وقال الاتحاد في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تطبيقاً لقرارات خلية الازمة وانسجامًا مع توصيات لجنة الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة بشأن فيروس كورونا واستشعاراً من الاتحاد العراقي للمبارزة بالمسؤولية اتجاه المجتمع وصحة مواطنيه فقد قرر الاتحاد تعليق تدريبات المنتخبات وإيقاف كافة أنشطة الاتحاد وحتى إشعار اخر".

وأضاف انه "قام بحملة واسعة لتعقيم وتعفير قاعة المبارزة فضلا عن عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية للاعبيه ومدربيه وإدارية لمواجهة هذا الفايروس الذي أخذ يهدد البشرية على مختلف بقاع الأرض".

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