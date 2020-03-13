غوغل تسجل ثاني إصابة بين موظفيها بفيروس كورونا

2020/03/13 | 11:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت شركة غوغل الأمريكية، اليوم الجمعة، إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا، بمقرها في بانغالور بالهند.

ووفقا لموقع "cnbc"، قال مدير قسم الهندسة ومدير مقر بنغالور لشركة غوغل، أناند رانجاراجان: "يؤسفنا أن نبلغكم أن لدينا حالة مؤكدة بإصابة فيروس كورونا".

وأضاف: "أصيب الموظف بالفيروس بعد السفر إلى الخارج، يوم الاثنين 9 آذار، ولم يظهر أي أعراض واجتاز فحص درجة الحرارة، وبعد ساعات قليلة شعر الموظف بتوعك وقرر العودة إلى المنزل، وتم فحصه في وقت لاحق في مستشفى حكومي، ووضع في الحجر الصحي الحكومي، مؤكدين إصابته بكورونا".

جدير بالذكر إن تلك هي الحالة الثانية التي يصاب فيها موظف غوغل بكورونا، عقب إعلانها في نهاية شباط الماضي، إصابة أحد موظفي مقرها في زيوريخ بالمرض.

ونتيجة انتشار الفيروس، طلبت غوغل من جميع موظفيها في جميع أنحاء العالم، العمل من المنزل في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك أكثر من 100 ألف موظف في أمريكا الشمالية الذين طُلب منهم العمل من المنزل حتى 10 نيسان على الأقل.

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