كردستان تسجل إصابة جديدة بكورونا لرجل يبلغ من العمر 45 عاماً

2020/03/13 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كردستان

أفاد مراسل (بغداد اليوم) في إقليم كردستان، الجمعة (13 آذار 2020)، بتسجيل إصابة رابعة بفايروس كورونا في محافظة أربيل بإقليم كردستان.

وقال مراسلنا، إن محافظة أربيل سجلت الإصابة الرابعة بفايروس كورونا، لرجل يبلغ 45 عاماً من عمره.

وكانت وزارة صحة إقليم كردستان، قد أعلنت، الأربعاء 11 اذار 2020، تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في محافظة أربيل.

وذكرت صحة الإقليم في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، "تم تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس (كورونا)، في اربیل".

وأوضح البيان، ان "الحالتين الجديدتين كانتا لامرأة تبلغ من العمر 38 عاما، ورجل يبلغ 34 عاما كانا في الحجر الصحي بعد عودتهم من ايران واثبت التحاليل اصابتهم بالفيروس".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء (11 اذار 2020)، حصيلة جديدة لأعداد المصابين والمتوفين في العراق بفايروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان ان "مختبرات الوزارة، شخصت حالتين جديدتين احداهما في كربلاء والأخرى في النجف مع حدوث حالة وفاة جديدة (كربلاء)".

وأضافت، ان "مجموع الإصابات المؤكدة، من خلال مختبر الصحة العامة المركزي، بلغ 68 إصابة فيما بلغ مجموع الوفيات المسجلة: 8 وفيات وحالات الشفاء التام 15".

وأكدت الوزارة على "تنفيذ قرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020"، داعية "الجهات المعنية لمحاسبة المخالفين كما تؤكد الوزارة على الالتزام بإرشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية منعا من انتشار العدوى".

وقررت خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، يوم الجمعة (06 آذار، 2020) الاستمرار بتعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية والتربوية حتى 21 من الشهر الجاري ضمن جملة قرارات لمكافحة الفيروس.

وتضمنت القرارات إمهال العراقيين الموجودين في إيران للعودة لغاية 15 آذار 2020 وغلق الحدود بعد هذا التاريخ، إلى جانب إيقاف حركة التبادل التجاري مع إيران والكويت من 8 آذار 2020 لغاية 15 آذار 2020، واستمرار عملية التبادل التجاري في المنافذ البحرية والجوية بشرط تقديم شهادات صحية تؤكد سلامة الطواقم والبضائع.

إلى جانب استمرار غلق المحلات العامة كالمراكز التجارية والمولات ودور السينما والمقاهي والمطاعم والمسابح وقاعات المناسبات والمتنزهات والنوادي إلى إشعار آخر، وعلى هيئة الاستثمار عدم مطالبة المستأجرين في المراكز التجارية ببدل الإيجار، مشيرةً إلى فتح المولات 3 ساعات يومياً من الساعة 10 إلى الساعة 1 ظهراً.

بغداد اليوم - بغداد

حددت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة (13 آذار 2020)، هدفين من قرار اغلاق التبادل التجاري مع دولتي إيران والكويت.

وقال إعلام الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "استجابة لمناشدة اهلنا من مزارعي الطماطم في قضاء الزبير بم

بغداد اليوم- بغداد

خضع رجل الدين الشيعي، هادي المدرسي، إلى الحجر الصحي مع عائلته، في مدينة قم الإيرانية، بعد الاشتباه باصابتهم بفايروس ’’كورونا’’.

وقال بيان لمكتب المدرسي، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأخير يرقد المستش

بغداد اليوم-بغداد

حذرت مديرية الدفاع المدني، الجمعة (6 آذار 2020) من عاصفة ترابية قادمة، فيما أصدرت عدة توجيهات.

وجاءت توجيهات مديرية الدفاع المدني كالتالي:

التأكد من غلق النوافذ والابواب قبل وصول العاصفة الترابية وخاصة للذين يعانون من ال

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