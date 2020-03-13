2020/03/13 | 11:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يدعو القائد العام للقوات المسلحـة الى اتخاذ الاجراء المناسب للرد على القصف المتكرر للقواعد العسكرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 11:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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