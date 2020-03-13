2020/03/13 | 11:08 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال تعالى :” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ “.
حرب الشائعات والأراجيف الإلكترونية أخطر من كورونا ! احمد الحاج ما إن أعلنت الصين عن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا أحب محمدا ﷺ ؟! (14)) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حرب الشائعات والأراجيف الإلكترونية أخطر من كورونا ! احمد الحاج ما إن أعلنت الصين عن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا أحب محمدا ﷺ ؟! (14)) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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