لماذا أحب محمدا ﷺ ؟! (14)

2020/03/13 | 11:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تعالى :” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ “.حرب الشائعات والأراجيف الإلكترونية أخطر من كورونا ! احمد الحاج ما إن أعلنت الصين عن […]

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