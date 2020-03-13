2020/03/13 | 11:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفى مجلس القضاء الاعلى، اصداره اشعار لعدد من النواب لمراجعة مستشفى الفرات، لغرض اجراء فحوصات فيروس كورونا.وقال المركز الإعلامي للمجلس، في بيان له، ان "الكتاب المذكور مزور وتم نشره بمضمون يخالف مضمون الكتاب الاصلي الخاص بإشعار المحاكم المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للتوصيات الصادرة عن لجنة خلية الأزمة".وشدد البيان على "توخي الدقة و الحذر عند انتقاء الاخبار والبيانات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى من مصدرها الرسمي (الموقع الإلكتروني)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الاعلى ينفي إشعار نواب في البرلمان للفحص بشأن كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الاعلى ينفي إشعار نواب في البرلمان للفحص بشأن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).