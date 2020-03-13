العراق .. محافظة تسجل إصابة جديدة بكورونا

2020/03/13 | 11:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ اربيل أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الجمعة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل.وقالت الوزارة في بيان ، انه " تم تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 45 عاما في محافظة اربيل ".وبهذه الاصابة يرتفع عدد المصابين بكورونا في الاقليم الى 20 حالة منها 8 في اربيل .

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