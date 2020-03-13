بالتفاصيل ليلة القصف الطويلة “صقر الانتقام” على مقار الحشد في خمس مواقع (صور وفيديو)

2020/03/13 | 11:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: شنت مقاتلات بريطانية وامريكية ليلة قصف طويلة في العراق استهدفت خلالها مقار ومخازن عتاد تابعة لعدد من فصائل مسلحة موالية لطهران.وذكرت المصادر انها جاءت تحت اسم “صقر الانتقام” على خلفية مقتل ثلاثة جنود امريكيان ومجندة بريطانية وجرح 14 آخرين في قصف استهدف معسكراً في التاجي شمالي بغداد، حيث كانت واشنطن قد […]

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