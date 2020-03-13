مصادر لـ “العهد نيوز”: اللجنة السباعيـة لاختيار رئيس الوزراء المكلف اجتماعا جديدا اليوم

2020/03/13 | 11:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص تعقد اللجنة السباعيـة لاختيار رئيس الوزراء المكلف اجتماعا جديدا اليوم.وقال مصدر لـ “العهد نيوز”، اليوم الجمعة، ان “الاجتماع سيكون لبحث اسماء مرشحين جدد للمنصب، بعد ان قررت استبعاد 17 مرشحـا نوقشت اسماؤهم خلال اليومين الماضيين”.

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