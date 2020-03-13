‏كورونا ودور بعض وسائل الاعلام السلبي …!!!

2020/03/13 | 11:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركي حمود فيروس كورونا اللغز المحير الذي دوخ العلماء وأخاف السلاطين والحكام والسياسيين الفاسدين وبات العالم بأسره تحت رحمته فهو لايهاب دولة عظمى أم صغرى فالكل متساوون لديه مهما كانت […]

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