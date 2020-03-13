2020/03/13 | 11:17 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تركي حمود فيروس كورونا اللغز المحير الذي دوخ العلماء وأخاف السلاطين والحكام والسياسيين الفاسدين وبات العالم بأسره تحت رحمته فهو لايهاب دولة عظمى أم صغرى فالكل متساوون لديه مهما كانت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا ودور بعض وسائل الاعلام السلبي …!!!) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا ودور بعض وسائل الاعلام السلبي …!!!) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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