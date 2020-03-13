"كورونا" يصعد بالدولار أمام سلة العملات الأجنبية

2020/03/13 | 11:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفع الدولار، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تدافع فيه المستثمرون على أكثر عملات العالم سيولة، في ظل تنامي حالة الذعر حيال فيروس كورونا، بينما تكبد اليورو خسائر بعد إحجام البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة؛ مما تسبب في خيبة أمل.وتمسك الدولار بمكاسبه مقابل معظم العملات، بعد أن كشفت معاملات مبادلة أن المستثمرين يواجهون نقصا في الدولار، مع تراجع أسواق الأسهم بفعل مخاوف بشأن تأثر النمو العالمي بالفيروس الشبيه بالأنفلونزا.وكشف البنك المركزي الأوروبي، أمس الخميس، عن حزمة تحفيز ستنطوي على تقديم قروض للبنوك بأسعار فائدة منخفضة عند -0.75% وزيادة مشتريات السندات.وتحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي لتقديم سيولة قصيرة الأجل بواقع 1.5 تريليون دولار وغير آجال أدوات الخزانة التي يشتريها، لكن أسواق النقد تُظهر أن المستثمرين يتوقعون أن يضطر المركزي الأمريكي للذهاب إلى ما هو أبعد؛ بهدف استعادة ثقة الأسواق المالية.وسجل اليورو في التداولات 1.1202 دولار، عقب انخفاض بنسبة 0.72%، أمس الخميس، بعد قرار المركزي الأوروبي.وفي الأسبوع، تتجه العملة الموحدة للهبوط 0.7%.ومقابل الجنيه الإسترليني، ارتفع الدولار قليلا إلى 1.2541 دولار في آسيا، وذلك في أعقاب تحقيقه أكبر مكسب في يوم واحد مقابل العملة البريطانية منذ يوليو/ تموز 2016.وصعدت العملة الأمريكية 3.8% مقابل الإسترليني، منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أفضل أداء له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016.وتمسك الدولار بمكاسبه مقابل الفرنك السويسري، ليجري تداولها عند 0.9435، وتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 0.7%.وتسارع السلطات لفرض حظر على السفر وتقديم سيولة مالية إضافية وتطبق إجراءات تيسير نقدي، في الوقت الذي أدى فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا في أنحاء العالم إلى عرقلة نمو الاقتصاد العالمي.وزاد الدولار 0.88% إلى 105.58 ين اليوم، ويتجه صوب التقدم بنسبة 0.2% في الأسبوع.وزاد الدولار الكندي قليلا إلى 1.3894 دولار مقابل نظيره الأمريكي، ليرتفع قليلا من أدنى مستوى في أربع سنوات.وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي ما يزيد عن نصف بالمائة مقابل العملة الأمريكية في التعاملات الآسيوية.وانخفضت العملتان، أمس الخميس، مع عزوف المستثمرين عن الأصول المرتفعة المخاطر، المرتبطة بتجارة السلع الأولية العالمية.

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