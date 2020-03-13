كردستان.. ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا الى 20 حالة

2020/03/13 | 11:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستاناعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، تسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا.وبحسب بيان للصحة، فان الاصابة الجديدة سُجلت في اربيل ، وتعود لرجل يبلغ من العمر 45 عاماً.وترتفع بذلك اعداد الاصابات في اقليم كردستان الى 20 حالة، وحالة وفاة واحدة.

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