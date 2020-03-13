2020/03/13 | 11:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العتبة الحسينية : ندعو وسائل الاعلام المحلية والأجنبية لتوثيق حجم الأضرار الناجمة عن الاعتداء الأمريكي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 11:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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