معدل نمو كورونا في إيلام وصل لـ11٪: هناك لقاح واحد عليكم به

2020/03/13 | 11:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس جامعة إيلام للعلوم الطبية، أن المحافظة الفيلية سجلت زيادة في الاصابات الخاصة بفيروس كورونا، مبينا ان جميع الحالات لأولئك الذين يتجاهلون التدابير الوقائية.وقال محمد كريميان: "معدل نمو الفيروس في إيلام هو 11٪ خلال 24 ساعة".واضاف ان عدد الاصابات التي تم تسجيلها حتى امس الخميس وصل الى 69 حالة.وأضاف "تواجد في مستشفيات المحافظة 301 حالة يشتبه باصابتها بالفيروس، خرج منهم 260، وتم نقل 41 إلى المستشفى".وبعد تسجيل ست وفيات في ايلام، اكد رئيس جامعة إيلام للعلوم الطبية "لم تحدث حالة وفاة في محافظة إيلام خلال الـ 48 ساعة الماضية".واضاف "اللقاح الوحيد لفيروس كورونا هو البقاء في المنزل، وعدم حضور التجمعات وغسل اليدين واتباع النصائح الصحية".

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