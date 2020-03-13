العتبة الحسينية تدين قصف الطيران الامريكي لمطار كربلاء

2020/03/13 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت إدارة العتبة الحسينية المقدسة ان منشأت مطار كربلاء الدولي قد تعرضت ليلة أمس للقصف بعدة صواريخ من قبل الطيران الأمريكي مما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين وجرح آخرين ممن يعملون في تشييد المطار إضافة الى أضرار كبيره في المنشات الاداريه والخدميه .وقال بيان للعتبة، تلقته، العهد نيوز، اليوم الجمعة، ان […]

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