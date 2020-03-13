محافظ البصرة يعلن تعرض منزلين تابعين له لاستهداف من قبل مجهولين

2020/03/13 | 11:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلى محافظ البصرة أسعد العيداني عن تعرض منزلين تابعين له في المحافظة إلى استهداف من قبل مجهولين.

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