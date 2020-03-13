العتبة الحسينية تعلن تعرض منشآت في مطار كربلاء الدولي لقصف اميركي

2020/03/13 | 11:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة اليوم الجمعة، تعرض المنشآت في مطار كربلاء الدولي إلى قصف أميركي.

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