العراق.. حصيلةٌ أوليةٌ لخسائر “كتائب حزب الله” بعد ليلة «الصواريخ الأميركية»

2020/03/13 | 11:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل نت لم تمضِ سوى /24/ ساعة، حتى ردَّت الولايات المتحدة الأميركية على الضربات الجوية التي استهدفت معسكر “التاجي” في بغداد، حيث قصفت بشكلٍ مزدوج /4/ مناطق، اليوم

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