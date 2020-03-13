العتبة الحسينية: قصف مشروع مطار كربلاء لا مبرر له

2020/03/13 | 11:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دانت ادارة العتبة الحسينية، اليوم الجمعة، الغارات الجوية الامريكية على مواقع مدنية في كربلاء، مشيرة الى وقوع اضرار بالغة في احدى مشاريعها الاستثمارية في المحافظة ومقتل احد العاملين فيها.وقال بيان أطلعت “يس عراق”، ان “منشأت مطار كربلاء الدولي قد تعرضت ليلة أمس للقصف بعدة صواريخ من قبل الطيران الأمريكي ما أدى […]

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