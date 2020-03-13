العتبة الحسينية تصدر بيانا بشأن العدوان الأميركي

2020/03/13 | 11:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت العتبة الحسينية، الجمعة، بيانا بشأن القصف الاميركي لمطار كربلاء الدولي بالعراق الليلة الماضية، مشيرة الى أن القصف ادى الى مقتل أحد المدنيين وجر...

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