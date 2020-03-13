إيران ترفض الاتهامات الأمريكية بتدبير الضربة في العراق وتدعو ترامب لمراجعة سلوكه

2020/03/13 | 11:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة نفت الخارجية الإيرانية صحة الاتهامات الموجهة إلى الجمهورية الإسلامية من قبل الولايات المتحدة ورئيسها، دونالد ترامب، بالوقوف وراء الهجوم على قوات التحالف الدولي في العراق.وقالت الخارجية في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إن واشنطن لا يمكنها تحميل طهران تداعيات التواجد الأمريكي غير القانوني في العراق.كما أشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها الهروب للأمام وتحميل إيران "مسؤولية ردة فعل الشعب العراقي على اغتيال قادته العسكريين ومقاتليه".واعتبرت الخارجية الإيرانية أن على ترامب "إعادة النظر في تواجد وسلوك القوات الأمريكية في المنطقة بدلا من تنفيذ إجراءات خطيرة وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة لتبرير تصرفاته غير المنطقية والهروب من المسؤولية".ونفذت الولايات المتحدة، ليل الجمعة، ضربات مكثفة على مواقع تنظيم "كتائب حزب الله" العراقية التي تدخل ضمن قوات "الحشد الشعبي" وتعتبر حليفة لإيران، ردا على الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي قرب بغداد والذي أودى بحياة عسكريين أمريكيين اثنين وواحد بريطاني.وحملت الولايات المتحدة ورئيسها إيران المسؤولية عن تدبير هذا الهجوم، وأوضحت أن الضربات الأمريكية التي وصفتها بـ"الدفاعية والدقيقة" وجهت ضد "منشآت كتائب حزب الله في جميع أنحاء العراق".وأضافت: "استهدفت هذه الضربات خمسة مرافق لتخزين الأسلحة لتقليل قدرتها بشكل كبير على شن هجمات في المستقبل ضد قوات التحالف لعملية العزم المتأصل".

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