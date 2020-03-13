الحكيم يطالب الحكومة بأخذ دورها للحفاظ على هيبة الدولة وحماية سيادتها

2020/03/13 | 11:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد طالب زعيم تيار الحكمة ، السيد عمار الحكيم، الحكومة العراقية بان تأخذ دورها الصحيح والمناسب للحفاظ على هيبة الدولة وحماية سيادتها من اي انتهاك.ودان الحكيم في بيان له اليوم الجمعة “انتهاك الطيران الاجنبي سيادة العراق وقصف مقار للحشد الشعبي والقوات الامنية في كربلاء المقدسة وبابل وواسط وصلاح الدين وغيرها و بعض […]

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