2020/03/13 | 11:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ إذا كنت عالقًا في المنزل خلال وباء عالمي، فماذا تفعل؟ تقرأ كتاباً؟ تشاهد برامج تلفزيونية؟ لكن الإيطاليين يفكرون بشيء مختلف قليلاً.فمع اجراءات إيطاليا للوقاية من فيروس كورونا من الزام السكان بمنازلهم، تقدم موقع Pornhub الاباحي الشهير خدماته المجانية خلال شهر اذار مارس.وفي الوقت نفسه، سيتم التبرع بجزء من عائدات موقع Modelhub، وهو يتبع Pornhub، للمستشفيات المحلية المكافحة لفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشهر موقع اباحي يوفر للإيطاليين وصولًا مجانيًا اثناء الحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشهر موقع اباحي يوفر للإيطاليين وصولًا مجانيًا اثناء الحجر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).