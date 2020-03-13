2020/03/13 | 12:05 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم يطالب الحكومة باخذ دورها الصحيح للحفاظ على هيبة الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 12:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يطالب الحكومة باخذ دورها الصحيح للحفاظ على هيبة الدولة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يطالب الحكومة باخذ دورها الصحيح للحفاظ على هيبة الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).