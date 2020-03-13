ترامب: تحدثت مع محمد بن سلمان بشأن أسعار النفط

2020/03/13 | 12:05 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بأنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن الو...

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