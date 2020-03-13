الحكيم يحذر من تحول العراق إلى ساحة للصراع ويطالب الحكومة بحماية سيادة الدولة

2020/03/13 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

حذر زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الجمعة (13 آذار 2020)، من تحول العراق إلى ساحة للصراع، فيما طالب الحكومة بحماية سيادة الدولة.

وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ندين ونستنكر انتهاك الطيران الاجنبي سيادة العراق وقصف مقار للحشد الشعبي والقوات الامنية في كربلاء ا وبابل وواسط وصلاح الدين وغيرها وبعض المنشآت المدنية".

وتابع: "اننا في الوقت الذي نحذر فيه من تحول العراق الى ساحة صراع وتجاذب سياسي وعسكري فإننا نطالب الحكومة العراقية بأخذ دورها الصحيح والمناسب للحفاظ على هيبة الدولة وحماية سيادتها من اي انتهاك".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، ان قصفا امريكيا استهدف مقرات الحشد الشعبي في 4 مناطق.

وقالت الخلية في بيان، انه "في تمام الساعة الواحدة والربع فجر هذا اليوم حصل اعتداء امريكي من خلال قصف جوي على مناطق (جرف النصر، المسيب، النجف، الاسكندرية) على مقرات تابعة للحشد الشعبي وأفواج الطوارئ ومغاوير الفرقة التاسعة عشرة جيش".

بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الجمعة (13 آذار 2020)، إن قوات التحالف الدولي، ستستهدف أي مجموعة تقوم بأعمال عدائية في العراق

وقال راب، في تصريح، إن "ردنا على مهاجمة قوات التحالف الدولي في العراق كان سريع

بغداد اليوم _ كردستان

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، اليوم الجمعة (13 آذار 2020)، أن ازمة انخفاض اسعار النفط ستؤثر على رواتب موظفي الاقليم، فيما أعرب عن أمله عدم تقليصها من قبل بغداد.

وقال حسن آلي، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن

بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس مركز العراق للدراسات محمد صادق الهاشمي، الخميس (12 اذار 2020)، عن وجود رأيين ضد الوجود الامريكي في العراق، فيما أشار الى أن هناك طرفا ثالثا يسعى لـ "نسف" جهود الحكومة والبرلمان لإخراج القوات الأميرك

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