2020/03/13 | 12:06 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يطالب بإبعاد اثار هبوط النفط عن الطبقة الفقيرة وينصح بعدة اجراءات لمعالجتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 12:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يطالب بإبعاد اثار هبوط النفط عن الطبقة الفقيرة وينصح بعدة اجراءات لمعالجتها) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يطالب بإبعاد اثار هبوط النفط عن الطبقة الفقيرة وينصح بعدة اجراءات لمعالجتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).