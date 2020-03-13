فيصل طه - في حضرة الغياب، نم هادئاً يا محمود

2020/03/13 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فيصل_طه لذكرى رحيل الشاعر محمود درويش إنهض في حضرة الغياب هادئا..يا محمود ينبعث منك حيث أنت الآن من هدوء نومك المسكون في صمته، صداح القصائد، أنشودة الفرح والأحزان، صراخ المولود إلى الحياة وللراحل عنها.من ذاك الموت الأبيض، الهائم على فراش اخضر، الساري وأجنحة الفراش في نواحي الحياة، يرتقي الهتاف نغما صاخبا حانيا من ناي قصبها جذع زيتونة شامخة على الزمن، شاهدة على المكان، يعتلي الهتاف هزجًا ساكنا ......

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