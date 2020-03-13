2020/03/13 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم هواجس السيد نون١-;-٧-;- - استيقظ السيد نون ليجد نفسه فيما يشبه صالة إنتظار ضخمة المقاييس، حيث العشرات والمئات من البشر من كل لون ومن كل الأعمار والأجناس ينتظرون في صمت يشبه صمت الأموات أن يحدث شيء ما.منهم من يتحرك ويتمشى من مكان لآخر ومنهم من هو جالس أو مستلق على الأرض ومنهم من هو نائم ومنهم من هو جالس على المقاعد العديدة الموزعة بطريقة عشوائية على أرضية الصالة التي يبدو أنها لا حدود و......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعود سالم - يقظة السيد نون) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعود سالم - يقظة السيد نون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).