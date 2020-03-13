صدى قصف التاجي يتردد في البوكمال..ماهي الخفايا؟

2020/03/13 | 12:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العدوان الاميركي السافر بطائرات مسيرة على مواقع الحشد الشعبي في البوكمال على الحدود العراقية السورية، ترجمته واشنطن بذريعة الرد على الهجوم الصاروخي ا...

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