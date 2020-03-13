بسبب كورونا… إغلاق معبر «أبو الزندين» بريف حلب الشمالي

2020/03/13 | 12:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة معبر «أبو الزندين» بريف حلب الشمالي اتخاذها العديد من الإجراءات الوقائية بشأن الوافدين إلى المنطقة، وذلك تفادياً لانتشار فيروس كورونا المستجد.وقال بيان صادر عن المعبر اليوم الجمعة

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