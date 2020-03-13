السوداني يطالب بالاسراع بتشكيل الحكومة

2020/03/13 | 12:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد طالب النائب محمد شياع السوداني، الكتل السياسية بضرورة الإسراع باختيار رئيس الحكومة المقبلة لوضع إجراءات اقتصادية تساهم بحل الظروف التي يمر بها البلد.وقال السوداني ، في بيان له، إن “على الكتل السياسية الإسراع باختيار رئيس للوزراء؛ ومن ثم تشكيل الحكومة لكي تباشر مهامها في أقرب وقتٍ، إضافة الى التشكيل الفوري لفريق […]

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