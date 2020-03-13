السليمانية تعلن جملة اجراءات للوقاية من كورونا

2020/03/13 | 12:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محافظة السليمانية، عن اجراءات خاصة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، بعد ان سجلت المحافظة اكثر من عشر اصابات وحالة وفاة واحدة.وقال هفال ابو بكر في مؤتمر صحفي، "حظر التنقل بين السليمانية ومحافظات الاقليم، واغلاق جميع المقاهي والكافتريات".واضاف ان السلطات الامنية في السليمانية ستتعامل مع من يحاول دخول المحافظة بطرق غير قانونية كمجرم، وتطبق الاجراءات القانونية بحقه.وقال ان هذه الادراءات ستدخل حيز التنفيذ من الساعة 11 مساء 28 من الشهر الجاري.

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