2020/03/13 | 12:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد فيما يلي اسماء شهداء القصف الامريكي – البريطاني ، في جرف الصخر اليوم فجرا، من فوج مغاوير فرقه مغاوير ١٩ ، وهم: الشهيد البطل علي جياد الكريطي الشهيد البطل صالح الكريطي الشهيد محمد عبدالرضا الربيعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على شهداء العراق الذين اغتالهم الطيران الامريبريطاني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على شهداء العراق الذين اغتالهم الطيران الامريبريطاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).