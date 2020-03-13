الحكيم يستنكر القصف الأميركي للحشد ويطالب الحكومة بحماية سيادة الدولة

2020/03/13 | 12:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذر زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الجمعة، من تحول العراق إلى ساحة للصراع، فيما طالب الحكومة بحماية سيادة الدولة.وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان له: "ندين ونستنكر انتهاك الطيران الاجنبي سيادة العراق وقصف مقار للحشد الشعبي والقوات الامنية في كربلاء وبابل وواسط وصلاح الدين وغيرها وبعض المنشآت المدنية".واضاف: "اننا في الوقت الذي نحذر فيه من تحول العراق الى ساحة صراع وتجاذب سياسي وعسكري فإننا نطالب الحكومة العراقية بأخذ دورها الصحيح والمناسب للحفاظ على هيبة الدولة وحماية سيادتها من اي انتهاك".وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، ان قصفا امريكيا استهدف مقرات الحشد الشعبي في 4 مناطق.وقالت الخلية في بيان، انه "في تمام الساعة الواحدة والربع فجر هذا اليوم حصل اعتداء امريكي من خلال قصف جوي على مناطق (جرف النصر، المسيب، النجف، الاسكندرية) على مقرات تابعة للحشد الشعبي وأفواج الطوارئ ومغاوير الفرقة التاسعة عشرة جيش".

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