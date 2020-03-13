2020/03/13 | 12:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت العتبة الحسينية، الجمعة، بيانا بشأن القصف الاميركي لمطار كربلاء الدولي الليلة الماضية، مشية الى أن القصف ادى الى استشهاد أحد المدنيين وجرح آخرين ممن يعملون في تشيد المطار، فضلا عن أضرار كبيرة في المنشأت الادارية والخدمية.وقالت العتبة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “منشأت مطار كربلاء الدولي قد تعرضت ليلة أمس للقصف بعدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية المقدسة: القصف الاميركي اعتداء صارخ لا مبرر له) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية المقدسة: القصف الاميركي اعتداء صارخ لا مبرر له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).