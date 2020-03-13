2020/03/13 | 12:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تنفي تورطها في الهجوم على القاعدة العسكرية في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 12:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تنفي تورطها في الهجوم على القاعدة العسكرية في العراق) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تنفي تورطها في الهجوم على القاعدة العسكرية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).