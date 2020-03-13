الحكيم يدين قصف مقار الحشد الشعبي ويطالب الحكومة بحماية سيادة الدولة

2020/03/13 | 12:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دان زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الجمعة، القصف الامريكي الذي استهدف مقار الحشد الشعبي في عدد من المحافظات ليلة أمس، مطالباً الحكومة بحماية سيادة الدولة.

وقال الحكيم في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "ندين ونستنكر انتهاك الطيران الاجنبي لسيادة العراق وقصف مقار للحشد الشعبي والقوات الامنية في كربلاء وبابل وواسط وصلاح الدين وغيرها وبعض المنشآت المدنية".

واضاف، "اننا في الوقت الذي نحذر فيه من تحول العراق الى ساحة صراع وتجاذب سياسي وعسكري فإننا نطالب الحكومة بأخذ دورها الصحيح والمناسب للحفاظ على هيبة الدولة وحماية سيادتها من اي انتهاك".

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