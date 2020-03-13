نائب يطالب رئيس الوزراء ووزير الصحة بمصارحة الشعب العراقي فيما يتعلق بانتشار كورونا

2020/03/13 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

دعا النائب عن كتلة سائرون، جواد الموسوي، الجمعة (13 آذار 2020)، رئيس الوزراء، ووزير الصحة، بالخروج في مؤتمر صحفي لمصارحة العراقيين بجميع الحقائق التي تخص فايروس كورونا .

وقال الموسوي لـ(بغداد اليوم)، إنه "على رئيس الوزراء ووزير الصحة الخروج في مؤتمر صحفي علني ومصارحة الشعب بجميع الحقائق فيما يخص مرض الكورونا فايروس، وحقيقة المرض وخطورته ومستوى استعداداتكم وتجهيزاتكم لمواجهته خلال الفترة المقبلة".

واضاف :"لا تجعلوا الشعب بعيدا عن الحقائق وفريسة للإشاعات".

واردف الموسوي، قائلا :"كونوا شجعاناً ورجال دولة حقيقيين وتأسوا بقادة الدول الاخرى ولا تخفوا رؤوسكم اثناء الازمات".

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