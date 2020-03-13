اندلاع حريق في منزل وسط البصرة وفرق الدفاع المدني تتدخل

2020/03/13 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الجمعة (13 آذار 2020)، بنشوب حريق في منزل بمنطقة مناوي باشا وسط...





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