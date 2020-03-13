2020/03/13 | 12:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالية نصيف: قصف مواقع الحشد يطرح تساؤلات حول طبيعة الوجود الأمريكي في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 12:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف: قصف مواقع الحشد يطرح تساؤلات حول طبيعة الوجود الأمريكي في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف: قصف مواقع الحشد يطرح تساؤلات حول طبيعة الوجود الأمريكي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).