2020/03/13 | 12:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة، الغد برس:

عاودت أسواق الأسهم الأوروبية الارتفاع، اليوم الجمعة، من أسوأ يوم لها على الإطلاق، إذ ساعدت إشارات بحزمة تحفيز أمريكية في تهدئة المخاوف بشأن صدمة اقتصادية بسبب وباء كورونا.

وبحلول الساعة 0805 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4% عقب أن هوى 12% يوم أمس الخميس بفعل تصاعد المخاوف بشأن أزمة سيولة بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ومحا الانهيار ما يزيد عن تريليون دولار من قيمة الشركات الأوروبية ونزل بالمؤشر إم.



إس.



سي.



آي العالمي بقوة إلى سوق هابطة، لكن المعنويات استقرت اليوم بعد مؤشرات على أن الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة سرعان ما سيتفقون على حزمة تحفيز.

وقفز سهم روشيه السويسرية لصناعة أنظمة التشخيص 4.7% بعد أن أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيصا طارئا لاختبار أسرع لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا توصلت إليه الشركة.

وارتفع سهم وايركارد الألمانية للمدفوعات 17.3% ليتصدر قائمة الأسهم الصاعدة على المؤشر ستوكس 600 بعد أن قال إن كيه.



بي.



إم.



جي للتدقيق خلصت إلى عدم وجود تلاعب في البيانات المالية للشركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الاسهم الاوروبية في تعاملات اليوم) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع الاسهم الاوروبية في تعاملات اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).