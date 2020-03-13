كينيا تسجل اول اصابة بفيروس كورونا

2020/03/13 | 12:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الصحة الكيني، متاهي كاغوي، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وتقلت صحيفة "ديلي نيشن" المحلية عن الوزير، قوله إنه "تم اكتشاف الفيروس مع مواطن كيني قادم من الولايات المتحدة عبر لندن".

وأضاف ان "حالة المريض الآن مستقرة، وسوف يظل في المستشفى حتى تظهر فحوصات الفيروس بأنها سلبية".

وأشار إلى أن "السلطات حددت جميع الأشخاص الذين اتصل بهم المريض بعد وصوله إلى البلاد".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الجاري، فيروس كورونا الجديد، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 128 ألفاً و949 إصابة، في 116 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات بلغت أكثر من 4 آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 68 ألفاً و324 شخصا.

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