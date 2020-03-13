ارتفاع الاصابات بكورونا في كردستان العراق الى 20 حالة

2020/03/13 | 12:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزراة الصحة في منطقة كردستان العراق، الجمعة، عن تسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 20 حالة اصابة مؤكدة في المنطقة....

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