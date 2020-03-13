2020/03/13 | 12:46 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العقابي: قانون الخدمة الاتحادي له الاولوية في عمل اللجنة القانونية.. لم يصلنا بعد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 12:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقابي: قانون الخدمة الاتحادي له الاولوية في عمل اللجنة القانونية.. لم يصلنا بعد) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العقابي: قانون الخدمة الاتحادي له الاولوية في عمل اللجنة القانونية.. لم يصلنا بعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).